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У Facebook заявили про витік фото майже 7 мільйонів користувачів

Новини » Телеком & IT    14.12.2018 - 20:10
У Facebook заявили про витік фото майже 7 мільйонів користувачів
Фото: Facebook (LoboStudioHamburg)

Можлива витік стався через бага в API соціальної мережі

У компанії Facebook заявили про можливий витік фото 6,8 млн користувачів, які раніше були приховані налаштуваннями приватності або неопубліковані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог технічного директора Facebook Томера Бару.

Зокрема, через баг в API соціальної мережі фотографії 6,8 млн користувачів стали доступні розробникам сторонніх додатків. Так, помилка дала можливість розробникам сторонніх додатків отримати доступ до фотографій користувачів, у тому числі до завантажених в Facebook, але не опублікованим, а також до зображень у Facebook Marketplace і Stories.

У компанії вважають, що через помилку могли постраждати до 6,8 млн користувачів. Доступ до фото могли отримати до 1,5 тис. додатків від 876 розробників. Зазначимо, що за даними компанії, помилка вже виправлена.

"Ми виправили цю помилку, але через неї деякі сторонні додатки могли отримати доступ до розширеної колекції фотографій протягом 12 днів з 13 по 25 вересня 2018 року", - заявив технічного директора Facebook.

Нагадаємо, в 2015 році соціальна мережа Facebook надала обраним компаніям, таким як Netflix і Airbnb, привілейований доступ до даних користувачів.

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