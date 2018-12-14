В Facebook заявили об утечке фото почти 7 миллионов пользователей

Фото: Facebook (LoboStudioHamburg)

Возможная утечка произошла из-за бага в API социальной сети

В компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрытые настройками приватности или неопубликованные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог технического директора Facebook Томера Бара.

В частности, из-за бага в API социальной сети фотографии 6,8 млн пользователей стали доступны разработчикам сторонних приложений. Так, ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в том числе к загруженным в Facebook, но не опубликованным, а также к изображениям в Facebook Marketplace и Stories.

В компании считают, что из-за ошибки могли пострадать до 6,8 млн пользователей. Доступ к фото могли получить до 1,5 тыс. приложений от 876 разработчиков. Отметим, что по данным компании, ошибка уже исправлена.

"Мы исправили эту ошибку, но из-за нее некоторые сторонние приложения могли получить доступ к расширенной коллекции фотографий в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - заявил технического директора Facebook.

Напомним, в 2015 году социальная сеть Facebook предоставила избранным компаниям, таким как Netflix и Airbnb, привилегированный доступ к данным пользователей.