Twitter видалив більше 10 тис. акаунтів за заклики не голосувати на проміжних виборах у США

Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Заклики публікувалися під виглядом Демократичної партії

Компанія Twitter видалила більше 10 тис. облікових записів, які публікували заклики не голосувати на виборах в Конгрес США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заклики були опубліковані нібито від імені демократів, однак представники партії спростували свою причетність до публікації таких повідомлень та повідомили про це Twitter.

"Ми вжили заходів щодо відповідних облікових записів і їх активності в Twitter", - повідомив представник соцмережі.

Видання повідомляє, що з кінця вересня і на початку жовтня було вилучено понад 10 тис. акаунтів. Це є невеликою кількістю, якщо враховувати те, що раніше компанія видалила мільйони акаунтів, які відповідальні за поширення дезінформації на президентських виборах США 2016 року.

Нагадаємо, Facebook видалив 82 фейкових акаунта з Ірану. Пости на облікові записи були спрямовані на поширення тим міжрасових відносин, опозиційної діяльність та імміграції.