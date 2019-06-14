Facebook збільшить витрати на рекламу

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Компанія намагається відновити довіру користувачів після витоків персональних даних

Американська компанія Facebook вирішила збільшити витрати на рекламу у всьому світі, щоб відновити довіру користувачів після витоків персональних даних і помилок у її політиці конфіденційності. Про це оголосив директор компанії з маркетингу Антоніо Лючіо, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що в планах компанії оновлення списку креативних агентств, які працюють над кампаніями брендів Facebook, WhatsApp і Instagram в різних країнах. Розробка нової рекламної стратегії, орієнтованої на клієнтів, може призвести до збільшення витрат компанії на рекламу більше ніж у два рази.

За його словами, репутація Facebook постраждала після того, як компанію звинуватили в тому, що вона дозволила використовувати її майданчик для кампанії з дезінформації та за втручання у вибори, а також через критику її політики конфіденційності та управління даними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво соціальної мережі Facebook вивчає можливість винагороди користувачів за перегляд реклами.

наприкінці березня повідомлялося, що компанія Facebook буде блокувати рекламу контенту, в якому міститься інформація з дискримінацією людей за різними ознаками. Видання The Guardian вказувало, що користувачі розкритикували соцмережа за таргетинг реклами, в якій міститься дискримінація за ознакою раси, віку та статі.