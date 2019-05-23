Facebook за півроку видалив більше 3 млрд фейкових акаунтів

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

З жовтня по грудень 2018 року були деактивовані 1,2 млрд акаунтів

Співробітники компанії Facebook у період з жовтня 2018 року по березень цього року вилучили з соціальної мережі більш 3 млрд акаунтів, які поширювали дезінформацію і спам. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що з жовтня по грудень 2018 року були деактивовані 1,2 млрд акаунтів, з січня по березень 2019 року - 2,2 млрд.

"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців", - наголошується в повідомленні Facebook.

При цьому більшість цих акаунтів були виявлені протягом декількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.

Нагадаємо, американська соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн трансляцій Facebook Live. Також повідомлялося, що Facebook інвестує 7,5 млн доларів в удосконалення технології аналізу зображень і відео. До цього компанія просто видаляла заборонений контент і блокував акаунти.

РБК-Україна писало, що Facebook планує платити користувачам за перегляд реклами. Виплати можуть здійснюватися у криптовалюте соцмережі, розробку якої інтернет-гігант обговорює з Visa і Mastercard.