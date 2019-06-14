ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook увеличит расходы на рекламу

Новости » Телеком & IT    14.06.2019 - 22:38
Facebook увеличит расходы на рекламу
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Компания пытается восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных

Американская компания Facebook решила увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в ее политике конфиденциальности. Об этом объявил директор компании по маркетингу Антонио Лючио, передает РБК-Украина со ссылкой на  The Wall Street Journal.

Сообщается, что в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над кампаниями брендов Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах. Разработка новой рекламной стратегии, ориентированной на клиентов, может привести к увеличению расходов компании на рекламу больше чем в два раза.

По его словам, репутация Facebook пострадала после того, как компанию обвинили в том, что она позволила использовать ее площадку для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики ее политики конфиденциальности и управления данными.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство социальной сети Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. 

В конце марта сообщалось, что компания Facebook будет блокировать рекламу контента, в котором содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам. Издание The Guardian указывало, что пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, в которой содержится дискриминация по признаку расы, возраста и пола.

Facebook откроет инженерный центр в Лондоне В Конгрессе озвучили цели проверки Facebook и Google
Новости Украины Facebook
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь