Facebook увеличит расходы на рекламу

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Компания пытается восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных

Американская компания Facebook решила увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в ее политике конфиденциальности. Об этом объявил директор компании по маркетингу Антонио Лючио, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над кампаниями брендов Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах. Разработка новой рекламной стратегии, ориентированной на клиентов, может привести к увеличению расходов компании на рекламу больше чем в два раза.

По его словам, репутация Facebook пострадала после того, как компанию обвинили в том, что она позволила использовать ее площадку для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики ее политики конфиденциальности и управления данными.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство социальной сети Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы.

В конце марта сообщалось, что компания Facebook будет блокировать рекламу контента, в котором содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам. Издание The Guardian указывало, что пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, в которой содержится дискриминация по признаку расы, возраста и пола.