Facebook видалив близько 2 тис. акаунтів з України, Росії та Таїланду

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Видалення сторінок відбулось в рамках протидії "координованій неавтентичній поведінці"

Соцмережа Facebook видалила 294 персональних акаунтів та 1 509 сторінок, зареєстрованих з України, Росії, Таїланду і Гондурасу. Про це заявив директор Facebook з політики кібербезпеки Натаніель Глетчер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, видалення сторінок відбулось в рамках протидії "координованій неавтентичній поведінці". Глетчер заявив, що компанія не хоче, щоб її сервіси використовувалися для маніпулювання людьми.

"У кожному з цих випадків люди, які стояли за цією активністю (облікових записів і сторінок, - ред.) координувалися між собою та використовували акаунти, щоб створити хибне уявлення про себе", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що адміністрація соціальної мережі Facebook видалила ще майже 100 груп і облікових записів з російською пропагандою. Видалено 97 акаунтів і груп, якими керували з території Росії і були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну.

Крім того, РБК-Україна писало, що компанія Facebook 26 березня видалила 2 632 аккаунтів, які були пов'язані з Іраном, Росією, Македонією та Косово.