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Facebook видалив 2,6 тис. аккаунтів з РФ, Ірана, Македонії та Косово

Новини » Телеком & IT    26.03.2019 - 11:22
Facebook видалив 2,6 тис. аккаунтів з РФ, Ірана, Македонії та Косово
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Компанія заявила, що не хоче, щоб її послуги використовували для маніпулювання людьми

Компанія Facebook сьогодні 26 березня видалила 2 632 аккаунтів, які були пов'язані з Іраном, Росією, Македонією та Косово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії

У Facebook зазначили, що не знайшли жодних зв'язків між діями цих аккаунтів, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережі облікових записів, які вводять в оману інших про те, хто вони є і чим займаються.

"Сьогодні ми видалили 2632 сторінки, групи та рахунки, які займалися скоординованою недостовірною поведінкою на Facebook та Instagram. Операції, які ми виявили, були пов'язані з Іраном, Росією, Македонією та Косово", - йдеться в повідомленні. 

У компанії заявили, що не хочуть, щоб їхні послуги використовувалися для маніпулювання людьми. 

"Ми знімаємо ці сторінки та облікові записи на основі їхньої поведінки, а не вмісту, який вони опублікували", - додали у Facebook. 

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook видалила майже 500 записів і груп з Російської Федерації за причетність до скоординованих атак на платформах Facebook і Instagram. 

РБК-Україна писало, що адміністрація компанії Facebook видалила протягом доби близько 1,5 млн розміщених в соціальній мережі відеозаписів теракту в Новій Зеландії.

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