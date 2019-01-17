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Facebook видалив майже 500 акаунтів з Росії

Новини » Телеком & IT    17.01.2019 - 12:51
Facebook видалив майже 500 акаунтів з Росії
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Акаунти були пов'язані з російським інформаційним агентством Sputnik

Соціальна мережа Facebook видалила майже 500 записів і груп з Російської Федерації за причетність до скоординованих атак на платформах Facebook і Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що компанія закрила близько 364 сторінок за участь у скоординованій недостовірний поведінці в рамках єдиної мережі, яка виникла в Росії і діяла в країнах Балтії, Центральної Азії, на Кавказі, країнах Центральної та Східної Європи. Також повідомляється, що ці сторінки були пов'язані зі співробітниками російського інформаційного агентства Sputnik.

Крім того, за порадою правоохоронних органів США окремо видалили ще 107 російських сторінок в Facebook і 41 аккаунт в Instagram, які діяли в Україні.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що Росія має намір використати акаунти українців в соціальних мережах для втручання у вибори.

Зазначимо, в листопаді Facebook заблокував більше сотні акаунтів перед проміжними виборами в США.

 

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