Facebook видалив близько 1,5 млн відеозаписів стрільби в Новій Зеландії

Фото: теракт в Новій Зеландії (twitter.com/imohsinrasheed)

Близько 1,2 млн відео були заблоковані на стадії завантаження

Адміністрація компанії Facebook видалила протягом доби близько 1,5 млн розміщених в соціальній мережі відеозаписів теракту в Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог компанії в Twitter.

За її словами, з цього числа на стадії завантаження були заблоковані 1,2 млн відеороликів, на яких зображений масовий розстріл людей в двох мечетях країни.

"Ми продовжуємо працювати цілодобово, щоб видалити подібний жорстокий контент", - додала вона.

Також Facebook блокує відредаговані версії відео, на яких не показані сцени насильства. За інформацією прес-служби компанії, відеозаписи видаляють з поваги до людей, які втратили близьких під час теракту.

Відзначимо, 15 березня 2019 28-річний житель Нової Зеландії усроіл стрілянину в двох мечетях. Процес він записав на відео, яке пізніше з'явилося в мережі.

Нагадаємо, число жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч в Новій Зеландії досягло 50 осіб. В результаті стрілянини також постраждали 48 осіб.