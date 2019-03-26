ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook удалил 2,6 тыс. аккаунтов из РФ, Ирана, Македонии и Косово

Новости » Телеком & IT    26.03.2019 - 11:22
Facebook удалил 2,6 тыс. аккаунтов из РФ, Ирана, Македонии и Косово
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Компания заявила, что не хочет, чтобы ее услуги использовали для манипулирования людьми

Компания Facebook сегодня 26 марта удалила 2 632 аккаунтов, которые были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В Facebook отметили, что не нашли никаких связей между действиями этих аккаунтов, но они использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, которые вводят в заблуждение других о том, кто они и чем занимаются.

"Сегодня мы удалили 2632 страницы, группы и счета, которые занимались скоординированным недостоверным поведением на Facebook и Instagram. Операции, которые мы обнаружили, были связанные с Ираном, Россией, Македонией и Косово", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что не хотят, чтобы их услуги использовались для манипулирования людьми.

"Мы снимаем эти страницы и учетные записи на основе их поведения, а не содержания, которое они опубликовали", - добавили в Facebook.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила почти 500 записей и групп из Российской Федерации за причастность к скоординированных атак на платформах Facebook и Instagram.

РБК-Украина писало, что администрация компании Facebook удалила в течение суток около 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей теракта в Новой Зеландии.

Во Франции пожаловались на Facebook и YouTube из-за видео теракта в Новой Зеландии Facebook будет блокировать рекламу, содержащую дискриминацию
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Facebook
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь