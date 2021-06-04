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Facebook скоротив термін блокування акаунтів Трампа до двох років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Адміністрація Facebook вирішила скасувати безстрокове блокування акаунтів екс-президента США Дональда Трампа. Він зможе почати використовувати свої сторінки через два роки. Відлік починається від 7 січня 2021 року.

Про це йдеться в прес-релізі соціальної мережі.

Facebook і Instagram зможуть відновити свої акаунти через два роки при дотриманні певних умов. Згідно з пресрелізом, рішення прийнято після критики наглядової ради компанії за необмежене блокування.

"Правління доручило нам переглянути рішення (про безстрокове блокування - ред.) і відреагувати відповідним чином", - зазначили в соцмережі.

"Ми призупиняємо його облікові записи на два роки починаючи з дати початкового блокування-7 січня цього року",- вказується в пресрелізі.

Як повідомляло РБК-Україна, акаунти 45-го президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані після заворушень у Вашингтоні, що відбулися 6 січня. Спочатку соцмережа заявила, що облікові записи були заблоковані на невизначений термін.

Аналогічні рішення прийняли й інші соцмережі. Так, платформа YouTube також заблокувала канал Трампа. Спочатку канал заблокували до 12 січня, але потім блокування продовжили на невизначений термін.

У Twitter заявили, що не планують відновлювати доступ Дональда Трампа до соціальної мережі. Обліковий запис 45-го президента США не відновлять, навіть якщо він коли-небудь знову стане главою Білого дому.

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Новини України FacebookсоцсетиблокировкаДональд Трамп