Facebook скоротив термін блокування акаунтів Трампа до двох років

Адміністрація Facebook вирішила скасувати безстрокове блокування акаунтів екс-президента США Дональда Трампа. Він зможе почати використовувати свої сторінки через два роки. Відлік починається від 7 січня 2021 року.
Про це йдеться в прес-релізі соціальної мережі.
Facebook і Instagram зможуть відновити свої акаунти через два роки при дотриманні певних умов. Згідно з пресрелізом, рішення прийнято після критики наглядової ради компанії за необмежене блокування.
"Правління доручило нам переглянути рішення (про безстрокове блокування - ред.) і відреагувати відповідним чином", - зазначили в соцмережі.
"Ми призупиняємо його облікові записи на два роки починаючи з дати початкового блокування-7 січня цього року",- вказується в пресрелізі.
Як повідомляло РБК-Україна, акаунти 45-го президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані після заворушень у Вашингтоні, що відбулися 6 січня. Спочатку соцмережа заявила, що облікові записи були заблоковані на невизначений термін.
Аналогічні рішення прийняли й інші соцмережі. Так, платформа YouTube також заблокувала канал Трампа. Спочатку канал заблокували до 12 січня, але потім блокування продовжили на невизначений термін.
У Twitter заявили, що не планують відновлювати доступ Дональда Трампа до соціальної мережі. Обліковий запис 45-го президента США не відновлять, навіть якщо він коли-небудь знову стане главою Білого дому.