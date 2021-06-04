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Facebook скасує привілеї для політиків через Трампа

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П'ятниця 04 червня 2021 06:36
Facebook скасує привілеї для політиків через Трампа Фото: Facebook відмовиться від особливих правил щодо політиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Facebook планує позбавити політичних діячів привілеїв при публікації повідомлень в належних їй соціальних мережах. Про зміни оголосять вже в п'ятницю 4 червня.

Про це повідомляє The Verge.

Рішення пов'язане з обмеженням доступу екс-президента США Дональда Трампа в соцмережі.

На початку травня наглядовий комітет Facebook підтримав рішення про блокування доступу Трампа до облікових записів Facebook та Instagram на початку травня після січневого штурму прихильниками республіканця Капітолію.

Рада рекомендувала компанії в шестимісячний термін вирішити, чи залишати заборону в силі.

Керівництву компанії було також запропоновано не проводити чітку розмежувальну межу між видними політиками та іншими впливовими користувачами при модерації.

Портал підкреслює, що керівництво Facebook в останні роки дотримувалося принципу невтручання, коли справа стосувалася публікацій політиків.

Глава соцмережі Марк Цукерберг раніше визнав, що в окремих випадках адміністратори соцмережі не вживали жодних заходів щодо публікацій, що порушують правила, оскільки вважали, що вони становлять інтерес для громадськості, однак, пообіцяв частково відмовитися від цієї практики в майбутньому.

Видання зазначає, що політика невтручання зіткнулася з критикою користувачів, коли Трамп використовував Facebook для "провокацій" після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, а потім похвалив своїх прихильників за штурм Капітолію. В Індії, найбільшій країні Facebook за кількістю користувачів, компанія піддалася критиці за те, що не вжила заходів проти насильницьких коментарів від правлячої партії.

Нагадаємо, раніше у Facebook повідомили, що проситимуть своїх користувачів читати новини перед репостом. Тестування такої функції вже почалося.

Зазначимо, у квітні повідомлялося, що хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook.

Пізніше стало відомо, що соціальна мережа відмовилася повідомляти постраждалих від зливу даних про те, що їх дані виявилися у вільному доступі. У компанії уточнили, що вразливість була виявлена і усунена.

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