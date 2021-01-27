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YouTube продовжив заморозку аккаунта Трампа на невизначений термін, - Politico

Середа 27 січня 2021 04:23
YouTube продовжив заморозку аккаунта Трампа на невизначений термін, - Politico
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Гігант з обміну відео YouTube продовжив заморозкуприпинення каналу колишнього президента США Дональда Трампа на невизначений термін. Таким чином компанія обмежила можливість радника Трампа Руді Джуліані заробляти гроші на платформі.

Про це пише Politico.

Спочатку компанія заблокувала Трампа 12 січня через побоювання нового насильства після повстання прихильників Трампа в Капітолії.

YouTube заявив, що завдає Трампу перший з трьох ударів, перш ніж назавжди заборонить йому доступ до сайту у відповідності зі своєю політикою щодо контенту, призупинивши його як мінімум на один тиждень.

У минулий вівторок заморозку аккаунта продовжили як мінімум ще на тиждень. Але компанія не запропонувала графік останнього продовження, що зробило його відсторонення фактично безстроковим.

"У світлі побоювань з приводу триваючого потенціалу насильства, канал Дональда Трампа залишиться заблокованим.Наші команди залишаються пильними і уважно стежать за будь-якими новими розробками", - заявила офіційний представник YouTube Айві Чой.

Нагадаємо, після заворушень у США і штурму Капітолію Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа за те, що той заявляв про "крадіжку" перемоги на виборах президента.

Крім того, Facebook безстроково заблокував акаунти після заворушень в США.

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