Facebook скоротив термін блокування акаунтів Трампа до двох років

Адміністрація Facebook вирішила скасувати безстрокове блокування акаунтів екс-президента США Дональда Трампа. Він зможе почати використовувати свої сторінки через два роки. Відлік починається від 7 січня 2021 року.

Про це йдеться в прес-релізі соціальної мережі .

Facebook і Instagram зможуть відновити свої акаунти через два роки при дотриманні певних умов. Згідно з пресрелізом, рішення прийнято після критики наглядової ради компанії за необмежене блокування.

"Правління доручило нам переглянути рішення (про безстрокове блокування - ред.) і відреагувати відповідним чином", - зазначили в соцмережі.

"Ми призупиняємо його облікові записи на два роки починаючи з дати початкового блокування-7 січня цього року",- вказується в пресрелізі.