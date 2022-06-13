RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Facebook з'явилася українська версія для iOS

Фото: Facebook отримав українську версію для iOS (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Застосунок Facebook переклали українською мовою для користувачів техніки Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами чиновника, якщо на смартфоні стоїть українська мова, то програма автоматично підлаштується. В іншому випадку мову доведеться змінювати самостійно.

"Однак це ще не все, скоро буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS", - розповів міністр.

Федоров також додав, що в Україні найближчим часом запустять функцію Reels для Instagram. Вона дозволить українцям записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якнайбільше додатків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - наголосив голова Мінцифри.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаFacebookMessengerМихайло ФедоровМинцифра