У Facebook з'явилася українська версія для iOS

Застосунок Facebook переклали українською мовою для користувачів техніки Apple.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За словами чиновника, якщо на смартфоні стоїть українська мова, то програма автоматично підлаштується. В іншому випадку мову доведеться змінювати самостійно.
"Однак це ще не все, скоро буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS", - розповів міністр.
Федоров також додав, що в Україні найближчим часом запустять функцію Reels для Instagram. Вона дозволить українцям записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якнайбільше додатків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - наголосив голова Мінцифри.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей.
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