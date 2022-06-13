В Facebook появилась украинская версия для iOS

Приложение Facebook перевели на украинский язык для пользователей техники Apple.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По словам чиновника, если на смартфоне стоит украинский язык, то приложение автоматически перейдет на него. В ином случае язык придется менять самостоятельно.
"Однако это еще не все, скоро будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS", - рассказал министр.
Федоров также добавил, что в Украине в ближайшее время запустят функцию Reels для Instagram. Она позволит украинцам записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны", - подчеркнул глава Минцифры.
Напомним, ранее стало известно, что Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts. Она будет помогать искать пропавших детей.
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