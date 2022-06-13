UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Facebook появилась украинская версия для iOS

Фото: Facebook получил украинскую версию для iOS (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Приложение Facebook перевели на украинский язык для пользователей техники Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам чиновника, если на смартфоне стоит украинский язык, то приложение автоматически перейдет на него. В ином случае язык придется менять самостоятельно.

"Однако это еще не все, скоро будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS", - рассказал министр.

Федоров также добавил, что в Украине в ближайшее время запустят функцию Reels для Instagram. Она позволит украинцам записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны", - подчеркнул глава Минцифры.

Напомним, ранее стало известно, что Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts. Она будет помогать искать пропавших детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаFacebookMessengerМихаил ФедоровМинцифра