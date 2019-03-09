Facebook подав до суду на двох українських хакерів

Дії хакерів завдали компанії збитків більше 75 тис. доларів

Компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

Как отмечается, Андрей Горбачов и Глеб Случевский использовали онлайн-викторины для установки вредоносных расширений браузера.

Мужчины использовали псевдонимы, такие как "Елена Стельма", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец". Их схема работала с 2018 года по октябрь 2018 года.

"Эта схема была рассчитана на русскоязычных пользователей. Это нанесло компании ущерб более 75 тыс. долларов, которые потратили для борьбы с этой схемой", - говорят в компании.

Ранее власти США обсудили кибербезопасность с Facebook и Microsoft. Власти обсудили с компаниями меры борьбы с хакерами, что представляют угрозу выборам и демократии.

Напомним, 2 ноября 2018 года данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook оказались размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров.