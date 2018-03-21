Цукерберга викликали дати свідчення в британському парламенті через скандал з втратою даних

Засноника компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з аналітичною компанією Cambridge Analytica, яка зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів користувачів, зареєстрованих в Facebook. Про це пише DW.

Цукербергу належить дати відповідь на запит до 26 березня.

Голова парламентського комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Даміан Коллінз повідомив, що "настав час вислухати позицію керівництва компанії" у зв'язку з "катастрофічним провалом" Facebook.

"Комітет неодноразово запитував Facebook, яким чином компанія отримує і зберігає дані користувачів сайту, і, зокрема, про те, чи збиралася ця інформація без їх дозволу. Співробітники вашої (компанії, - ред.) постійно зменшували цей ризик і вводили комітет в оману", - підкреслив Даміан Коллінз.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в США почали розслідування стосовно Facebook і Cambridge Analytica через незаконне використання даних користувачів соцмережі під час виборів 2016 року. Британська компанія за допомогою програми отримала інформацію про більш ніж 50 млн користувачів, на основі цих даних було розроблено алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Зараз Cambridge Analytica підозрюють у масовому втручанні у вибори по всьому світу.