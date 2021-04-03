Хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook

На хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соцмережі зі 106 країн світу. Хакери злили в мережу 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів з Британії та 6 млн про користувачів з Індії.

Хакери опублікували телефонні номери, ідентифікатори Facebook, повні імена користувачів, місце та дату народження, біографічні дані, а в деяких випадках навіть адресу електронної пошти.