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Ірландія оштрафувала Twitter на 450 тисяч євро за витік даних

Ірландія, Вівторок 15 грудня 2020 16:39
Ірландія оштрафувала Twitter на 450 тисяч євро за витік даних
Фото: додаток Twitter (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Twitter на 450 тисяч євро. Таким чином компанію покарали за недостатньо швидке повідомлення про витік даних.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

У 2019 році в додатку Twitter для Android сталася помилка, через яку деякі захищені твіти користувачів соцмережі були опубліковані. Однак компанія затягнула з повідомленням DPC про цей інцидент.

Twitter пояснювала, що затримка з повідомленням про помилку виникла через непередбачувані обставини, пов'язані з різдвяно-новорічним періодом. В компанії також зазначали, що зробили зміни, які дозволять своєчасно інформувати про подібні інциденти в майбутньому.

Однак це не врятувало компанію Twitter від штрафу. Спочатку DPC хотіла оштрафувати соцмережу на 150-300 тисяч доларів, але в результаті збільшила штраф через те, що регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали початковий розмір штрафу занадто низьким.

Зазначається, що це перша санкція проти Twitter в рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

Нагадаємо, цього року в Twitter знову стався випадок з витоком даних. Кібер-зловмисники отримали доступ до акаунтів знаменитостей. Через цей випадок компанія Twitter може отримати великий штраф.

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