Facebook відмовився від "сонячного" безпілотника для роздачі інтернету

Однак, соцмережа продовжить працювати зі своїми партнерами над технологією, зокрема, з компанією Airbus

Соціальна мережа Facebook не буде випускати безпілотники на сонячних батареях Aquila, які спрямовані на роздачу інтернет-сигналу за допомогою лазера. Про це повідомив голова технічного підрозділу соцмережі Яель Магуайр у блозі компанії.

Так, він зазначив, що коли в 2014 році Facebook почала розробляти безпілотники, в цій сфері працювало мало компаній. Однак з тих пір провідні компанії в аерокосмічній галузі теж стали інвестувати кошти в проектування і будівництво літальних апаратів.

"З огляду на ці події, ми вирішили більше не проектувати або будувати наші власні літаки і закрити наше підприємство в Бріджуотері (Великобританія)", - написав Магуайр.

Разом з тим, наголошується, що Facebook продовжить працювати зі своїми партнерами над технологією, зокрема з компанією Airbus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними.