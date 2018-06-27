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Facebook відмовився від "сонячного" безпілотника для роздачі інтернету

НовиниТелеком & IT    27.06.2018 - 14:52
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Однак, соцмережа продовжить працювати зі своїми партнерами над технологією, зокрема, з компанією Airbus

Соціальна мережа Facebook не буде випускати безпілотники на сонячних батареях Aquila, які спрямовані на роздачу інтернет-сигналу за допомогою лазера. Про це повідомив голова технічного підрозділу соцмережі Яель Магуайр у блозі компанії.

Так, він зазначив, що коли в 2014 році Facebook почала розробляти безпілотники, в цій сфері працювало мало компаній. Однак з тих пір провідні компанії в аерокосмічній галузі теж стали інвестувати кошти в проектування і будівництво літальних апаратів.

"З огляду на ці події, ми вирішили більше не проектувати або будувати наші власні літаки і закрити наше підприємство в Бріджуотері (Великобританія)", - написав Магуайр.

Разом з тим, наголошується, що Facebook продовжить працювати зі своїми партнерами над технологією, зокрема з компанією Airbus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними.

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Теги публікації: Facebook, беспилотник, інтернет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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