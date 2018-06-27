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Facebook отказался от "солнечного" беспилотника для раздачи интернета

НовостиТелеком & IT    27.06.2018 - 14:52
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Однако, соцсеть продолжит работать со своими партнерами над технологией, в частности, с компанией Airbus

Социальная сеть Facebook не будет выпускать беспилотники на солнечных батареях Aquila, которые направлены на раздачу интернет-сигнала при помощи лазера. Об этом сообщил глава технического подразделения соцсети Яэль Магуайр в блоге компании.

Так, он отметил, что когда в 2014 году Facebook начала разрабатывать беспилотники, в этой сфере работало мало компаний. Однако с тех пор ведущие компании в аэрокосмической отрасли тоже стали инвестировать средства в проектирование и строительство летательных аппаратов.

"Учитывая эти события, мы решили больше не проектировать или строить наши собственные самолеты и закрыть наше предприятие в Бриджуотере (Великобритания)", - написал Магуайр.

​Вместе с тем, отмечается, что Facebook продолжит работать со своими партнерами над технологией, в частности с компанией Airbus.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook отказывается от запрета на рекламу криптовалют и операций с ними.

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Теги публикации: Facebook, беспилотник, интернет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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