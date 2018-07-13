У Facebook Messenger стався збій

Користувачі зіткнулися з проблемами при отриманні та відправлення повідомлень

Користувачі Facebook Messenger у багатьох країнах зіткнулися з проблемами при отриманні та відправленні повідомлень. Про це повідомляє видання The Independent.

Повідомляється, що перебої у роботі програми зафіксував і портал Downdetector.

За даними видання, збій стався через добу після оновлення програми на Android. У деяких користувачів програма зовсім не запускається, в інших завантажується, але без історії листування.

Downdetector повідомляє, що пік проблем припав на пізній ранок. Найчастіше користувачі не могли авторизуватися в системі. Друга часта проблема - отримання повідомлень. В основному перебої фіксували користувачі США, європейських країн та Центральної Америки.

За даними на 15:30, скарги на збій в додатку перестали надходити.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у роботі соціальної мережі Facebook стався збій.