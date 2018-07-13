В Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи столкнулись с проблемами при получении и отправке сообщений

Пользователи Facebook Messenger во многих странах столкнулись с проблемами при получении и отправке сообщений. Об этом сообщает издание The Independent.

Сообщается, что перебои в работе приложения зафиксировал и портал Downdetector.

По данным издания, сбой произошел спустя сутки после обновления приложения на Android. У некоторых пользователей приложение совсем не запускается, у других загружается, но без истории переписки.

Downdetector сообщает, что пик проблем пришелся на позднее утро. Чаще всего пользователи не могли авторизоваться в системе. Вторая частая проблема - получение сообщений. В основном перебои фиксировали пользователи США, европейских стран и Центральной Америки.

По данным на 15:30, жалобы на сбой в приложении перестали поступать.



Напомним, ранее сообщалось, что в работе социальной сети Facebook произошел сбой.