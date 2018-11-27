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Facebook Messenger виявився найбільш небезпечним серед 20 месенджерів

Новини » Телеком & IT    27.11.2018 - 22:30
Facebook Messenger виявився найбільш небезпечним серед 20 месенджерів
Ілюстративне фото (flickr.com.Christoph.Scholz)

Експерти створили рейтинг месенджерів з безпеки

Фахівці проаналізували дані понад 20 месенджерів. Найбільш небезпечним месенджером виявився Facebook Messenger. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sivpost.

Як повідомляється, на безпеку перевірили понад 20 месенджерів, очолив рейтинг Signal.

Серед протестованих додатків фахівці відібрали вісім, які забезпечують високий рівень приватності.

В ході тестування до уваги приймалися близько 30 критеріїв надійності, серед яких шифрування даних, політика розкриття персональних даних, рівень захисту особистої інформації.

Кращим месенджером виявився Signal. На друге місце фахівці поставили Wickr, на третє - Telegram.

Нагадаємо, на початку листопада дані 257 тисяч користувачів соціальній мережі Facebook розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі особисті повідомлення більш 80 тис. юзерів.

Також повідомлялося, що Салах Абдеслам, вважається єдиним, хто залишився в живих з групи терористів, вчинили 13 листопада 2015 року теракти в Парижі, координував підготовку до них через Facebook, використовуючи фальшиві профілі.

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