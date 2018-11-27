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Facebook Messenger оказался самым небезопасным среди 20 мессенджеров

Новости » Телеком & IT    27.11.2018 - 22:30
Facebook Messenger оказался самым небезопасным среди 20 мессенджеров
Иллюстративное фото (flickr.com.Christoph.Scholz)

Эксперты создали рейтинг мессенджеров по безопасности

Специалисты проанализировали данные более 20 мессенджеров. Самым небезопасным мессенджером оказался Facebook Messenger. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sivpost.

Как сообщается, на безопасность проверили более 20 мессенджеров, возглавил рейтинг Signal.

Среди тестируемых приложений специалисты отобрали восемь, которые обеспечивают высокий уровень приватности.

В ходе тестирования во внимание принимались около 30 критериев надежности, среди которых шифрование данных, политика раскрытия персональных данных, уровень защиты личной информации.

Лучшим мессенджером оказался Signal. На второе место специалисты поставили Wickr, на третье - Telegram.

Напомним, в начале ноября данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров. 

Также сообщалось, что Салах Абдеслам, считающийся единственным оставшимся в живых из группы террористов, совершивших 13 ноября 2015 года теракты в Париже, координировал подготовку к ним через Facebook, используя фальшивые профайлы. 

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