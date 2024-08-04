F-16 уже в Украине. Какое вооружение "засветили" на украинских истребителях

Сегодня днем президент Владимир Зеленский показал журналистам первые прибывшие в Украину F-16, а его пресс-служба опубликовала видео с украинскими истребителями. На видео можно было увидеть, что на самолетах уже установлено разное вооружение.

Для того чтобы разобраться, какое же оружие украинские Воздушные силы получили вместе с западными самолетами, РБК-Украина пообщалось с авиаэкспертом Валерием Романенко.

Какие ракеты на украинских F-16

Как объяснил Романенко в разговоре с РБК-Украина, на опубликованных кадрах можно было увидеть, что на украинских F-16 стоят два типа ракет воздух-воздух - AIM-9 Sidewinder и AMRAAM AIM-120.

AIM-9 - ракета ближнего радиуса производства американской компании Raytheon. Была принята на вооружение еще в 1956 году, имеет несколько модификаций и находится в серийном производстве. Такие ракеты были бы полезны против российских дронов, как "Шахед", и крылатых ракет. Подробнее о ракетах AIM-9 - читайте в предыдущем материале РБК-Украина.

Что касается AMRAAM AIM-120, то это ракета средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.

"Если бы не было AIM-120 - это было бы большое горе. Эти истребители были бы на уровне с Mirage-5. Использовались бы только как ПВО. Если стоят AMRAAM, то это полноценные машины", - пояснил авиаэксперт.

Как добавил Романенко, для F-16 в такой комплектации фактически нет ограничений на поле боя и они могут "потягаться" с любой нынешней авиацией РФ.

Что еще заметили на украинских F-16

По словам авиаэксперта, на самолетах, показанных на видео, стоит самая успешная система

"Эта система предупреждает об облучении вражескими радарами и даже пуске ракеты. Она предупреждает самолет, что по нему запустили ракеты, а также помогает анализировать направления угроз", - пояснил он.

Также на украинских F-16 можно заметить устойчивую к облучению радиоэлектронной борьбы коммуникационную, навигационную и идентификационную систему Link 16. Эта система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, судами и наземными подразделениями.

Кроме того, показанные F-16 комплектуются сразу тремя топливными баками. Это, по словам Романенко, может свидетельствовать о том, что базироваться самолеты будут в глубоком тылу.

"Судя по всему, они будут летать с тремя топливными баками. Они будут базироваться на каких-то очень тыловых аэродромах, чтобы увеличить безопасность за счет большего расхода горючего и моторесурса", - резюмировал авиаэксперт.