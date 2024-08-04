F-16 уже в Украине. Какое вооружение "засветили" на украинских истребителях

Западные истребители F-16 уже находятся на территории Украины и готовы к выполнению боевых задач. Вместе с самолетами партнеры передали Украине ряд разного вооружения к ним.
Какие образцы вооружения заметили на уже украинских F-16, рассказывает РБК-Украина.
Сегодня днем президент Владимир Зеленский показал журналистам первые прибывшие в Украину F-16, а его пресс-служба опубликовала видео с украинскими истребителями. На видео можно было увидеть, что на самолетах уже установлено разное вооружение.
Для того чтобы разобраться, какое же оружие украинские Воздушные силы получили вместе с западными самолетами, РБК-Украина пообщалось с авиаэкспертом Валерием Романенко.
Как объяснил Романенко в разговоре с РБК-Украина, на опубликованных кадрах можно было увидеть, что на украинских F-16 стоят два типа ракет воздух-воздух - AIM-9 Sidewinder и AMRAAM AIM-120.
AIM-9 - ракета ближнего радиуса производства американской компании Raytheon. Была принята на вооружение еще в 1956 году, имеет несколько модификаций и находится в серийном производстве. Такие ракеты были бы полезны против российских дронов, как "Шахед", и крылатых ракет. Подробнее о ракетах AIM-9 - читайте в предыдущем материале РБК-Украина.
Что касается AMRAAM AIM-120, то это ракета средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.
"Если бы не было AIM-120 - это было бы большое горе. Эти истребители были бы на уровне с Mirage-5. Использовались бы только как ПВО. Если стоят AMRAAM, то это полноценные машины", - пояснил авиаэксперт.
Как добавил Романенко, для F-16 в такой комплектации фактически нет ограничений на поле боя и они могут "потягаться" с любой нынешней авиацией РФ.
По словам авиаэксперта, на самолетах, показанных на видео, стоит самая успешная система
"Эта система предупреждает об облучении вражескими радарами и даже пуске ракеты. Она предупреждает самолет, что по нему запустили ракеты, а также помогает анализировать направления угроз", - пояснил он.
Также на украинских F-16 можно заметить устойчивую к облучению радиоэлектронной борьбы коммуникационную, навигационную и идентификационную систему Link 16. Эта система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, судами и наземными подразделениями.
Кроме того, показанные F-16 комплектуются сразу тремя топливными баками. Это, по словам Романенко, может свидетельствовать о том, что базироваться самолеты будут в глубоком тылу.
"Судя по всему, они будут летать с тремя топливными баками. Они будут базироваться на каких-то очень тыловых аэродромах, чтобы увеличить безопасность за счет большего расхода горючего и моторесурса", - резюмировал авиаэксперт.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, того количества F-16, которые уже на украинской земле, пока недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.
Как сообщало ранее издание The Economist, в конце июля украинская армия могла получить 10 истребителей F-16. Еще 10 самолетов должны поступить в Украину до конца года. Остальные обещанные борта будут поставляться партиями уже в 2025 году.
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