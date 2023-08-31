Ракеты против "шахедов". Как ВСУ могут применять AIM-9 и почему не обязательно ждать F-16

Накануне Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет на 250 млн долларов для Украины, в который среди прочего вошло неназванное количество ракет AIM-9M Sidewinder. Как указано в описании, они предназначены для противовоздушной обороны.

Подробнее об этих ракетах и о том, как именно их может применять наша армия, - в материале РБК-Украина.

Не первая партия

Передача американских ракет AIM-9 расширяет потенциал противовоздушной обороны Украины. Однако стоит отметить, что это не первая партия.

Еще в мае после одного из заседаний союзников в формате "Рамштайн" похожий анонс сделала министр обороны Канады Анита Ананд.

"Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF (Вооруженных сил Канады, - ред.). Министр отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо перед лицом российских атак", - говорилось в сообщении канадского министерства.

На сегодня неизвестно, когда прибудут ракеты из США, получила ли Украина обещанное из Канады и о какой именно модификации шла речь. Обозреватель Forbes Дэвид Экс полагает, что канадские ВВС были готовы поделиться AIM-9M.

AIM-9 разрабатывалась как ракета класса "воздух-воздух", и когда говорят о носителях, обычно вспоминают многоцелевые истребители F-16. Но не исключено, что Украина не будет дожидаться западных самолетов и начнет применять Sidewinder без них.

Дело в том, что ракета может использоваться наземными ЗРК NASAMS, а также потенциально самолетами советского образца, которые стоят на вооружении Воздушных сил. И хотя для полной реализации своих возможностей она должна быть интегрирована в систему управления огнем самолета-носителя, есть основания полагать, что Украине эта задача по силам.

Что известно о ракетах AIM-9

AIM-9 - ракета ближнего радиуса производства американской компании Raytheon. Была принята на вооружение еще в 1956 году, имеет несколько модификаций и до сих пор находится в серийном производстве.

Разработка началась в 1946 году, конструкторы стремились создать компактную (диаметром не более 12,7 см) ракету с тепловым наведением. Изначально работы носили неофициальный характер и не финансировались Пентагоном.

Работы велись по инициативе профессора Уильяма Маклина. После начала испытаний ракета получила название Sidewinder в честь рогатого гремучника - ядовитой змеи, которая для охоты использует инфракрасный диапазон.

После демонстрации высшим офицерам американского флота программа получила официальный статус и государственное финансирование. В сентября 1953 года на испытаниях ракета успешно сбила беспилотную мишень. В мае 1956-го была принята на вооружение ВМС США под названием AAM-N-7 Sidewinder IA. Нынешнее наименование AIM-9 получила в 1963 году в новой системе обозначений.

В течение первых пяти лет использования Sidewinder доказал, что модульная обеспечивает хорошую маневровость, а технически лучшая инфракрасная головка наведения - преимущество над разработанной ВВС ракетой AIM-4 Falcon. Военная кампания США во Вьетнаме только подтвердила это превосходство.

Технические характеристики

Версия AIM-9M, которую получит Украина, появилась в начале 1980-х годов. Ее модернизация проводилась с учетом опыта применения предыдущей версии AIM-9L во время войны за Фолклендские острова.

Отметим, запущенная в серию в 1977 году AIM-9L (Lima) считалась значительным шагом в развитии ракеты. Это была первая универсальная версия, способная атаковать по всем направлениям, в том числе в лоб, что кардинально повлияло на тактику ведения ближнего боя.

Первое боевое применение датируется 1981-м, когда пара американских F-14 сбили два ливийских Су-22. Великобритания в войне за Фолкленды применяла "Лиму" против авиации Аргентины, точность попадания достигала 80%.

AIM-9M получила еще более массивные рули управления для лучшей маневровости, новую инфракрасную головку самонаведения, а также модернизированный двигатель.

Широко применялась во время войны в Персидском заливе 1991 года. Всего было сбито около 12 иракских самолетов (Мираж, МиГ-21, МиГ-23, Су-22, Су-25) и вертолет. AIM-9M показала себя наиболее эффективной в своем классе из всех ракет, которые применялись Коалицией.

Основные характеристики:

длина - 2,87 метра

стартовая масса - 85,5 кг

диаметр - 127 мм

размах крыльев - 0,63 метра

диапазон – 16-29 км

скорость - сверхзвуковая 2,5 Маха.

система наведения - полупроводниковая инфракрасная

боеголовка - кольцевая фрагментация взрыва

Как их может применять Украина

AIM-9 Sidewinder совместимы с большинством современных западных боевых самолетов, среди которых F-16, F-15, JAS 39 Gripen, а также американские истребители пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Что касается зенитных систем NASAMS, то как уточняет профильный ресурс Defense Express, они могут использовать AIM-9 в современной версии AIM-9X Block II, дальность которых при запуске с земли может достигать 10 км (до 20 км, согласно другим источникам). Издание отмечает, что ЗРК MIM-72 Chaparral использовали адаптированные под наземный пуск AIM-9 и дальность составляла всего до 5 км. А это мало по сравнению с современными переносными зенитно-ракетными комплексами.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс тоже склоняется к тому, что AIM-9M целесообразно использовать именно как ракеты "воздух-воздух". По его словам, сейчас украинская авиация ведет отчаянную борьбу с российскими дронами, быстро истощая запасы ракет Р-73 для МиГ-29 и Су-27.

Он также подчеркивает, что ракеты Р-73 являются эффективной защитой от медленных дронов Shahed.

"В этих перехватах используются боеприпасы, которые гораздо дороже и доступны Украине в более ограниченных количествах, чем Shahed-136 для России", - приводит Экс цитату из отчета для Королевского института вооруженных сил Великобритании.

Журналист также отмечает, что Украина производит головки самонаведения для Р-73, однако, вероятно, не производит корпуса. А это означает, что она не способна оперативно заменить выстреливаемые ракеты.

По его мнению, несколько сотен AIM-9M способны поддерживать перехваты Shahed в течение месяцев, когда закончатся Р-73. Но если это случится до получения истребителей F-16, следует уже сейчас приступить к интеграции на МиГ-29 и Су-27.

"И это не невозможно. Польские ВВС в течение многих лет рассматривали возможность оснащения своих МиГ-29 более новыми AIM-9X, прикрепив к крыльям МиГ установки LAU-129 американского производства и добавив пару новых электронных блоков в кабину", - добавил он.

Отметим, на вооружении США стоит около 7 000 ракет AIM-9M.

Интеграция может быть проще, чем со Storm Shadow

В случае с украинским МиГ-29 главный вызов состоит не в том, чтобы прикрепить AIM-9M к самолету, а в том, чтобы интегрировать в его системы наведения. По этой причине, в частности, наша авиация без замены прицельного радиолокационного комплекса способна лишь запускать британские Storm Shadow, но не направлять их во время полета.

Как пишет Defense Express, для AIM-9 все может оказаться куда проще, потому что ее советская копия К-13 (также Р-13 или Р-3) уже интегрирована в МиГ-29.

Из открытых источников известно, что при разработке ракеты К-13 были использованы образцы AIM-9 Sidewinder. Во время Второго Тайваньского кризиса в начале 1958 года Китай обнаружил остатки неразорвавшейся ракеты и передал их СССР. Еще одним образцом послужила ракета AIM-9B, доставленная на аэродром китайским МиГ-17 в собственном фюзеляже.

Кроме того, помог с освоением шведский полковник Стиг Веннерстрем, который в это же время передал подробные чертежи и получил за шпионаж в интересах Москвы пожизненное заключение, позже сокращенное до 20 лет.

В итоге К-13 стала почти полной копией AIM-9, вплоть до совместимости по запасным частям. Исключения составили тепловизионная головка самонаведения и ракетное топливо. Из-за меньшей эффективности последнего результативная дальность К-13 не превышала 2,5 км.

Аналитики Defense Express полагают, что технологическая отсталость СССР привела к тому, что его инженеры, вероятно, скопировали или сделали максимально похожую систему обмена информацией между ракетой и самолетом. Согласно сайту минобороны России, ракета К-13 была интегрирована во все самолеты того периода, а позже - и в МиГ-29.

Таким образом, не исключено, что AIM-9M от США и Канады путем незначительных адаптаций удалось "подружить" с украинскими истребителями. В конце концов этим может объясняться передача именно устаревшей версии ракеты, а не новейшей AIM-9X.