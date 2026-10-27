F-16 получит гиперзвуковую ракету, которую производят бывшие инженеры SpaceX

Американская компания Castelion получила от исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) изменение действующего контракта. Она позволяет начать работы по установке гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребитель F-16. Об этом компания сообщила 26 октября. Ранее Castelion уже работала над этой ракетой для ВМС и США.

"Castelion получила изменение в действующий контракт с Исследовательской лабораторией ВВС на начало интеграции Blackbeard с F-16. Мы благодарны ВВС за доверие", - написала компания в X.

Сколько стоит это изменение, как долго будут продолжаться работы и когда возможен первый пуск ракеты с F-16, Castelion не сообщила. В ВВС США награду не комментировали.

Blackbeard должен лететь со скоростью более 5 махов и маневрировать в атмосфере. Поэтому ее труднее перехватить, чем баллистическую ракету, летящую по предполагаемой траектории. Castelion хочет выпускать эту ракету по дешевке и в большом количестве. Компанию в 2022 году основали бывшие инженеры SpaceX, расположенная в Торрансе (Калифорния). В Рио-Ранчо (Нью-Мексико) она строит завод, выпускающий 500 ракет в год.

В сентябре AFRL увеличила стоимость действующего контракта с Castelion на 16,4 млн. долларов, до 37,2 млн. долларов. Контракт относится к недорогой серийной ракете большой дальности и действует до июня 2028 года. Castelion не уточнила, относится ли новое изменение именно к этому контракту.

Что известно о сотрудничестве Blackbeard с ВМС и армией США

ВМС США работают с ракетой наиболее активно. В апреле они выделили 105 млн долларов на установку Blackbeard на самолет F/A-18E/F Super Hornet и боевые испытания в Индо-Тихоокеанском регионе.

В июне было заказано 50 ракет для раннего оперативного использования. В августе было выделено почти 90 млн долларов, чтобы перевести ракету в формальную программу вооружения, в том числе с функциями, которые должны ускорить продажу союзникам. В сентябре ВМС разместили первый серийный заказ на сумму до 200 млн долларов на 444 ракеты.

Армия США в октябре 2025 года получила контракт на наземную версию ракеты, которую можно запускать с установки HIMARS.

F-16 значительно распространеннее Super Hornet. Это самый многочисленный истребитель ВВС США, его также используют более двух десятков других стран. Охватывают ли нынешние работы экспортные версии F-16, Castelion не сообщила.

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