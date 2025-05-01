Джули Дэвис возглавит посольство США в Украине: что о ней известно

Джули Дэвис назначили временной поверенной в делах США в Украине. Она официально займет такую должность на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посол Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временной поверенной по делам США в Украине с понедельника, 5 мая 2025 года", - сказано в сообщении дипломатического представительства.

Она от имени президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства с правительством и народом Украины.

В посольстве заверили, что Дэвис будет упорно работать над завершением войны Украины против РФ, а также над укреплением двусторонних отношений Украины и США, чтобы они становились более безопасными, сильными и процветающими.

Стоит заметить, что сейчас Дэвис занимает должность посла США на Кипре.

Джули Дэвис

Джули Дэвис - дипломат старшего ранга, награжденная Премией президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.

Дэвис свободно владеет русским и французским языками.

До назначения послом США на Кипре она занимала пост спецпосланника США в Беларуси и была первым послом США в этой стране с 2008 года.

Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Дэвис также занимала различные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Госдепа.