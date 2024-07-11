F-16 и не только. Зеленский рассказал, что обсудят на Совете Украина-НАТО в Вашингтоне

F-16 для Украины

Напомним, еще вчера, 10 июля, стало известно, что Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16. Такую информацию раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позже начало поставок подтвердили президент США Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схоф и премьер Дании Метте Фредериксен. Лидеры подчеркнули, что Украина может использовать истребители уже этим летом.

Также вчера Норвегия анонсировала передачу Украине шести F-16. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, поставки должны начаться в этом году.

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