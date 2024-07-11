F-16 і не лише. Зеленський розповів, що обговорять на Раді Україна-НАТО у Вашингтоні

F-16 для України

Нагадаємо, ще вчора, 10 липня, стало відомо, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Таку інформацію розкрив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Пізніше початок постачання підтвердили президент США Джо Байден, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Лідери наголосили, що Україна може використовувати винищувачі вже цього літа.

Також учора Норвегія анонсувала передачу Україні шести F-16. За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, постачання має розпочатися цього року.

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