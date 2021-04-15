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Правоохоронці виявили канал поставки наркотиків в Одеську виправну колонію

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 18:10
Правоохоронці виявили канал поставки наркотиків в Одеську виправну колонію Фото: поставку наркотиків в Одеську виправну колонію заблокували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Поліцейські повідомили підозру у постачанні наркотиків та поширенні злочинного впливу "смотрящому" у Одеській виправній колонії. Чоловік відбуває покарання за крадіжку та перебуває у статусі так званого "смотрящого" за однією із дільниць колонії.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідчі встановили, що 34-річний чоловік налагодив канал постачання наркотичних речовин на територію установи. Залучивши спільників, які перебувають на волі, зловмисник координував отримання та розповсюдження заборонених речовин серед засуджених.

Крім цього, він схиляв інших в’язнів до споживання та збуту наркотиків, спонукав їх порушувати правила перебування в колонії та закликав дотримуватися так званих "злодійських законів".

"Смотрящому" повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Двоє його спільників отримали свої підозри раніше, на початку квітня.

Раніше в Хмельницькій області викрили канал поставки наркотиків у виправну колонію.

Нагадаємо, що в Києві затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин.

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