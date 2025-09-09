"Укрпочта" изменит процедуру выплат после удара КАБом по пенсионерам в Донецкой области

В "Укрпочте" отреагировали на зверский авиационный удар россиян по пенсионерам в Донецкой области днем 9 сентября. Также там заявили об изменении порядка выплат пенсий в прифронтовых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

"Сегодня у нас тяжелый день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

По словам Смелянского, во время удара пострадала начальница одного из отделений "Укрпочты" Юлия. Ее вовремя спас водитель, оказав первую помощь. Женщину доставили в больницу, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Гендиректор Укрпочты отметил, что компания с начала войны постоянно совершенствовала процедуры безопасности.

"Мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты", - рассказал Смелянский.

Руководство договорилось с военными администрациями изменить порядок выплат в прифронтовой зоне.

Детали новых мер не разглашаются из соображений безопасности, но их цель - обеспечить баланс между защитой работников и клиентов и предоставлением базовых услуг населению.