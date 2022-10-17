В Евросоюзе предлагают занять более жесткую позицию в отношении Китая, - СМИ

Странам-членам Европейского союза необходимо ужесточить свою политику в отношении Китая и рассматривать его в первую очередь как конкурента.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv , об этом говорится в документе, подготовленном для стран-членов внешнеполитическим ведомством ЕС.

В документе сказано, что политика ЕС в отношении Китая, которая была согласована еще в 2019 году, уже устарела. С тех пор КНР рассматривали как "партнера, конкурента, соперника".

"Мы были немного больше сосредоточены на партнерской части, теперь нам следует больше сосредоточиться на сопернической части", - цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

По словам еще нескольких чиновников, изменение политики предполагает значительную трансформацию действующей стратегии, в которой Китай рассматривался как "партнер ЕС в решении глобальных и международных проблем".

В Euractiv отмечают, что документ планируют рассмотреть в понедельник, 17 октября, в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Также он будет подготовлен к дебатам по Китаю на саммите лидеров ЕС, которые начнутся в четверг, 20 октября.