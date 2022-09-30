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"Нет места для нейтралитета": Зеленский высказался о позиции Китая по войне в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 30 сентября 2022 10:43
"Нет места для нейтралитета": Зеленский высказался о позиции Китая по войне в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о позиции Китая по войне России против Украины, заявив, что в этом вопросе не должно быть нейтралитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"В вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета", - сказал президент во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

Зеленский также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом глава государства отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину, глава Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

При этом в сентября Пекин заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал Киев и Москву к переговорам "без предварительных условий".

О том, какую роль Китай отыгрывает в войне России против Украины, читайте в материале РБК-Украина "Свои интересы. На чьей стороне Китай в войне России против Украины".

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