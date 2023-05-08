В Евросоюзе назвали цель 11-го пакета санкций против России

Следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Цель (нового пакета санкций - ред.) - не дать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для нее (предыдущими ограничениями - ред.)", - подчеркнул Мамер.

Стоит заметить, что новый пакет санкций еще должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.