В Евросоюзе назвали цель 11-го пакета санкций против России

Следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Цель (нового пакета санкций - ред.) - не дать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для нее (предыдущими ограничениями - ред.)", - подчеркнул Мамер.
Стоит заметить, что новый пакет санкций еще должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.
Напомним, ранее стало известно, что странам Евросоюза направили предложения по новому пакету санкций против России.
Также мы писали, что, по информации Financial Times, Брюссель предлагает ввести санкции в отношении ряда китайских компаний за предоставление помощи России для ведения войны против Украины.
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