UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Євросоюзі назвали ціль 11-го пакету санкцій проти Росії

Фото: у Євросоюзі назвали ціль 11-го пакету санкцій проти Росії (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Наступний пакет санкцій проти Росії, який планує запровадити Євросоюз, буде націлений на перекриття шляхів обходу вже запроваджених обмежень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер.

"Ціль (нового пакету санкцій - ред.) - не дати Росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб дістатися до товарів, заборонених для неї (попередніми обмеженнями - ред.)", - підкреслив Мамер.

Варто зауважити, що новий пакет санкцій ще має бути одноголосно схвалений 27 державами-членами ЄС, перш ніж він буде введений у дію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країнам Євросоюзу направили пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Також ми писали, що, за інформацією Financial Times, Брюссель пропонує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюзВійна Росії проти України