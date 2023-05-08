В Євросоюзі назвали ціль 11-го пакету санкцій проти Росії

Наступний пакет санкцій проти Росії, який планує запровадити Євросоюз, буде націлений на перекриття шляхів обходу вже запроваджених обмежень.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер.
"Ціль (нового пакету санкцій - ред.) - не дати Росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб дістатися до товарів, заборонених для неї (попередніми обмеженнями - ред.)", - підкреслив Мамер.
Варто зауважити, що новий пакет санкцій ще має бути одноголосно схвалений 27 державами-членами ЄС, перш ніж він буде введений у дію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що країнам Євросоюзу направили пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії.
Також ми писали, що, за інформацією Financial Times, Брюссель пропонує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України.
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