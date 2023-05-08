FT: ЕС готовит санкции против китайских компаний, помогающих РФ наращивать вооружение

Брюссель предлагает ввести санкции в отношении ряда китайских компаний за предоставление помощи России для ведения войны против Украины. Применение таких штрафов может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, семь китайских компаний, обвиняемые в продаже оборудования, которое может быть использовано РФ для вооружения, были перечислены в новом пакете санкций, что государства-члены ЕС обсудят на этой неделе.

В публикации отмечается, что некоторые компании уже попали под санкции США, и действия Евросоюза, вероятно, вызовут недовольство Китая, который "стремится удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние".

До этого ЕС избегал критики со стороны Китая, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставляет оружие Москве для продолжения ее полномасштабной военной кампании против Украины.

В подготавливаемый санкционный список также входят две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Армении. Такой перечень требует единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС.

Еще в список попали две компании из материкового Китая "3HC Semiconductors" и "King-Pai Technology", которые находятся под американскими санкциями.

Кроме того, в перечень входят пять компаний, базирующихся в Гонконге, две из которых находятся в санкционном списке США: "Sinno Electronics" и "Sigma Technology".

"Учитывая ключевую вспомогательную роль электронных компонентов для использования военно-промышленным комплексом России для обеспечения агрессивной войны против Украины, уместно также включить некоторые другие субъекты в третьих странах, занимающиеся обходом торговых ограничений, а также определенные российские организации, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для оборонно-промышленного комплекса России", - говорится в санкционном предложении Еврокомиссии.

Компанию "3HC Semiconductors", производящую компьютерные чипы, обвиняют в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы России".

В сообщении Минфина США говорится, что компания "King-Pai" поставляет в РФ микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет".

"Sinno" из Гонконга и базирующаяся в Армении "Taco" совершают поставки российской оборонной закупочной компании "Радиоавтоматика", которая специализируется на уклонении от санкций, отмечают в Штатах.

Кроме того, Брюссель предлагает ввести санкции против "I Jet Global DMCC" в Дубае и Сирии. США также ввели санкции против компании в странах-членах ЕС на Мальте и в Испании.

Компания "I Jet" координировала поставку иранских беспилотников в РФ, указывается в сообщении министерства финансов США.

Помимо этой компании, Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против большего числа иранских фирм, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.

Как отмечается в материале, ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. Проект включает меры, которые позволили бы Евросоюзу ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение. Государства-члены должны будут одобрить отдельные меры против компаний или стран.

Имеются также полномочия запретить нефтяным танкерам, которые без уважительной причины скрывают свое местонахождение, заходить в порты ЕС. По данным FT, суда обходят эмбарго на импорт российской нефти морским путем, делая вид, что грузят откуда-то еще.

Комиссия также предложила расширить перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.