В ЕС пошли на беспрецедентный шаг в сфере обороны из-за войны в Украине: список стран
Часть стран ЕС вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.
Как указано Европейской комиссией в ее сообщении от 19 марта, агрессивная война России против Украины и ее угроза европейской безопасности представляют собой такие исключительные обстоятельства и влияют на государственные финансы, вызывая необходимость наращивания оборонного потенциала.
В этом контексте Совет ЕС инициировал скоординированный запрос на активацию национального пункта освобождения.
"На данный момент Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия решили запросить активацию пункта", - говорится в заявлении.
В других случаях также продолжается уже запланированное наращивание оборонного потенциала.
"Вышеизложенное не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Пункт охватывает период в четыре года и максимум 1,5 процента ВВП в гибкости", - констатируется в пресс-релизе.
Также уточняется, что использование гибкости облегчит переход к необходимым более высоким оборонным расходам на национальном уровне в государствах-членах, обеспечивая при этом устойчивость долга.
Расходы на оборону странами НАТО
Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европы выходом из пакта взаимопомощи НАТО, если те не увеличат инвестиции в оборону.
Трамп призвал союзников по НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП, хотя сейчас действующая норма для стран НАТО составляет 2%.
Среди тех, кто не выполняет даже эту квоту, - Германия, а также Италия, Испания, Португалия, Бельгия и еще несколько стран ЕС.
Отметим, что в начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО составит значительно больше 2% ВВП. Решение по размеру взноса будет принято в ближайшие месяцы.
Добавим, что в конце января Литва и Эстония пообещали достичь 5% расходов на оборону.
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