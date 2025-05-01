В ЕС пошли на беспрецедентный шаг в сфере обороны из-за войны в Украине: список стран

Часть стран ЕС вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

Как указано Европейской комиссией в ее сообщении от 19 марта, агрессивная война России против Украины и ее угроза европейской безопасности представляют собой такие исключительные обстоятельства и влияют на государственные финансы, вызывая необходимость наращивания оборонного потенциала.

В этом контексте Совет ЕС инициировал скоординированный запрос на активацию национального пункта освобождения.

"На данный момент Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия решили запросить активацию пункта", - говорится в заявлении.

В других случаях также продолжается уже запланированное наращивание оборонного потенциала.

"Вышеизложенное не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Пункт охватывает период в четыре года и максимум 1,5 процента ВВП в гибкости", - констатируется в пресс-релизе.