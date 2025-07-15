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Дипломаты ЕС рассмотрят отмену безвиза с Грузией: в чем причина

Вторник 15 июля 2025 12:56
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Дипломаты ЕС рассмотрят отмену безвиза с Грузией: в чем причина Фото: дипломаты ЕС рассмотрят отмену безвиза с Грузией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дипломаты стран Евросоюза намерены обсудить возможность отмены безвизового режима с Грузией из-за подавления мирных протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Дипломаты ЕС обсудят планы по отмене безвизового режима с Грузией в знак протеста против подавления мирных протестов правящей партией", - отметили источники издания в Еврокомиссии.

Приостановление безвизового режима является одной из нескольких возможных мер, хотя Евросоюз пока воздерживается от каких-либо санкционных действий против правящей партии "Грузинская мечта" из-за оппозиции небольшой группы стран ЕС.

Вступление Грузии в ЕС

Напомним, в ноябре 2024 года правительство Грузии отказалось начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Кроме того, страна отказалась от любой бюджетной дотации от Евросоюза.

Также мы писали, что грузинские власти в прошлом году отказались выполнять одно из требований возобновления движения в ЕС, а именно отозвать так называемый закон об "иноагентах". Данный закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

Законопроект в свое время вызвал ряд протестов и массовых акций, большинство из которых было жестоко подавлено с использованием силовиков, водометов и тому подобное.

В конце мая 2025 года этот закон вступил в силу. Еврокомиссия со своей стороны осудила документ и заявила, что останавливает процесс вступления Грузии в ЕС.

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