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Евросоюз осудил "выборы" оккупантов на захваченных территориях Украины

Пятница 01 сентября 2023 22:00
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Евросоюз осудил "выборы" оккупантов на захваченных территориях Украины Фото: Петер Стано, спикер Евросоюза (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз осуждает проведение так называемых "выборов" оккупантов на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Евросоюза Петера Стано.

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины.

Виновные будут наказаны

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это все Украина", - написал Стано.

Он добавил, что все причастные к этому незаконному процессу будут привлечены к ответственности.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

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