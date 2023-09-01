Євросоюз засудив "вибори" окупантів на захоплених територіях України
Європейський союз засуджує проведення так званих "виборів" окупантів на захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Євросоюзу Петера Стано.
"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.
За його словами, це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України.
Винні будуть покарані
"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це все Україна", - написав Стано.
Він додав, що всі причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.
"Вибори" на окупованих територіях
10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.
Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.
Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.
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