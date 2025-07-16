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ЕС не сможет оплатить американское оружие для Украины из своего бюджета, - еврокомиссар

Среда 16 июля 2025 17:42
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ЕС не сможет оплатить американское оружие для Украины из своего бюджета, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз не может использовать свой бюджет для закупки американского оружия для Украины из-за ограничений в рамках внутренних договоров блока.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, базовые договоры Евросоюза не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета ЕС на закупку американского оружия для Украины. Поэтому странам блока придется использовать на это деньги из своих национальных бюджетов, в том числе полученные от Евросоюза.

"Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать средства из общеевропейского займа в размере 150 млрд евро на общие военные закупки, потенциально высвобождая таким образом собственные деньги на оплату военных поставок Украине", - отметил Кубилюс.

Еврокомиссар также пояснил, что выделенные на военные нужды средства из бюджета ЕС на период до 2034 года будут "как минимум в 40 раз меньше национальных военных расходов государств Евросоюза". Большинство роста военных расходов стран ЕС должно также осуществляться за счет новых военных займов.

Европа будет покупать у США оружие для Украины

Напомним, на днях США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия.

В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

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