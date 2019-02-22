Євросоюз продовжить санкції проти Януковича

Також санкції будуть продовжені стосовно 11 осіб, пов'язаних з Януковичем

Европейский союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, Европейский союз продлит санкции еще на один год.

"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены еще на один год", - сообщил журналист.

Напомним, Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. В январе 2016 года Европейский суд отменил заморозку активов Сергея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В марте 2018 года суд Европейского союза отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого. В частности, Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского союза в 2016 году, суд постановил отклонить жалобу и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.