Суд ЕС отказался изъять экс-министра Ставицкого из санкционного списка

Поданная экс-министром жалоба была отклонена судом

Суд Европейского Союза в четверг отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого. Соответствующее решение суд принял в четверг, 22 марта. Об этом сообщает Радио Свободы.

В частности, в ответ на то, что Эдуард Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году, суд постановил отклонить жалобу и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов бывших украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

Позже, в марте 2018 года, Совет ЕС продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, однако одновременно были сняты ограничения в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Всего, в санкционный список вместе с Януковичем входят: экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Напомним, как сообщалось ранее, Луценко пообещал в 2018 году завершить все дела экс-чиновников из санкционного списка.