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Рада ЄС продовжила заборону на інвестиції в Крим ще на рік

НовиниПолітика    18.06.2018 - 11:51
Фото: Рада ЄС (facebook.com eucouncil)
Фото: Рада ЄС (facebook.com eucouncil)

У ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим, прийнятий у 2014 році

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Міністри ЄС продовжили ще на один рік заборона інвестицій Євросоюзу в Крим", - написав журналіст.

Відзначимо, що заборона Євросоюзу на інвестиції в півострів був введений в 2014 році після незаконного референдуму і анексії Криму Російською Федерацією. Це означає, що Європейські і засновані в ЄС компанії більше не можуть купувати нерухомість або організації в Криму, фінансувати кримські підприємства або надавати пов'язані з цим послуги.

Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв, що посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік. Офіційне рішення в ЄС збиралися затвердити 18 червня.

Додамо, що Третейський суд в Гаазі в травні 2018 року ухвалив, що Російська Федерація повинна сплатити компенсацію українським інвесторам за анексію Криму на суму 159 млн доларів.

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Теги публікації: Евросоюз, Крим, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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