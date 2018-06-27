Помічник Трампа після зустрічі з Путіним заявив про збереження санкцій проти РФ

Позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою

Європейський союз повинен зберігати санкції відносно Російської Федерації (РФ). Про це сказав помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

За словами Болтона, тема санкцій раніше піднімалася на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Радник президента США тоді заявив, що позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою і Вашингтон все також виступає за їх збереження.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше сьогодні, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з Путіним заявив на прес-конференції в Москві, що США не чекають конкретних і значних результатів від майбутньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Додамо, що помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що США і Росія погодили час і місце проведення зустрічі президентів США і Росії.