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Помічник Трампа після зустрічі з Путіним заявив про збереження санкцій проти РФ

НовиниПолітика    27.06.2018 - 21:33
Фото: зустріч Путіна і Болтона (twitter.com/inosmi)
Фото: зустріч Путіна і Болтона (twitter.com/inosmi)

Позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою

Європейський союз повинен зберігати санкції відносно Російської Федерації (РФ). Про це сказав помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

За словами Болтона, тема санкцій раніше піднімалася на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Радник президента США тоді заявив, що позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою і Вашингтон все також виступає за їх збереження.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше сьогодні, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з Путіним заявив на прес-конференції в Москві, що США не чекають конкретних і значних результатів від майбутньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Додамо, що помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що США і Росія погодили час і місце проведення зустрічі президентів США і Росії.

США і Росія визначили дату і місце зустрічі Трампа і Путіна Трамп і Путін можуть зустрітися в Гельсінкі, - Politico
Теги публікації: Дональд Трамп, Володимир Путін, встреча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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