Два росіянина визнали провину в кібератаках проти США

Двоє росіян визнали себе винними в звинуваченнях, які пов'язані з поширенням вірусних програм і кібератаками на фінансові організації та фізичних осіб в США. Два вихідці з Литви та Естонії також заявили про причетність до справи.

Згідно із заявою відомства, ці четверо громадян східноєвропейських держав визнали провину в змові з метою участі в корумпованій організації, що знаходиться під впливом організованих злочинних угруповань (RICO), що виникла внаслідок того, що вони з 2008 по 2015 рік надавали послуги з «куленепробивного» хостингу, який хакери використовували для поширення шкідливих програм і атак на фінансові організації і постраждалих осіб по всіх Сполучених Штатах.

У документах суду йдеться, що провину у даній справі визнали два росіянина Олександр Гричишкін, Андрій Скворцов, виходець з Литви Олександр Скородумов, а також громадянин Естонії Павло Стассі.

Зазначені особи були членами і засновниками організації, яка надавала хостинг, що дозволяв клієнтам розсилати шкідливі програми без ризику бути блокованими через скарги.