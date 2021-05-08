ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Два росіянина визнали провину в кібератаках проти США

Новость на русском → Вашингтон, Субота 08 травня 2021 01:49
Два росіянина визнали провину в кібератаках проти США Фото :у США два росіянина визнали провину в хакерських атаках(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Двоє росіян визнали себе винними в звинуваченнях, які пов'язані з поширенням вірусних програм і кібератаками на фінансові організації та фізичних осіб в США. Два вихідці з Литви та Естонії також заявили про причетність до справи.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту США.

Згідно із заявою відомства, ці четверо громадян східноєвропейських держав визнали провину в змові з метою участі в корумпованій організації, що знаходиться під впливом організованих злочинних угруповань (RICO), що виникла внаслідок того, що вони з 2008 по 2015 рік надавали послуги з «куленепробивного» хостингу, який хакери використовували для поширення шкідливих програм і атак на фінансові організації і постраждалих осіб по всіх Сполучених Штатах.

У документах суду йдеться, що провину у даній справі визнали два росіянина Олександр Гричишкін, Андрій Скворцов, виходець з Литви Олександр Скородумов, а також громадянин Естонії Павло Стассі.

Зазначені особи були членами і засновниками організації, яка надавала хостинг, що дозволяв клієнтам розсилати шкідливі програми без ризику бути блокованими через скарги.

Раніше спецслужби Великобританії і США опублікували Спільний список рекомендацій для захисту від атак хакерів, пов'язаних зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР) Росії.

Список з'явився через деякий час після атак на Solar Winds.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі кібератака хакери
NEWS
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена